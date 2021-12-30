Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:03198

График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

На выходных, 15 и 16 января, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации.

В течение выходных вакцинироваться можно в трех Центрах массовой вакцинации:

ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 1 – с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00),

ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2 – с 10:00 до 16:00),

ТЦ «Эпицентр» (ул. Героев Крут, 1/3 – с 9:00 до 14:00).

А также в амбулаториях Центров первичной медико-санитарной помощи:

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 – с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 – в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье с 9 :00 до 12:00),

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А – с 9:00 до 14:00).

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Жителей Сумщины призывают прививать детей от полиомиелита
11.01.2022 12:11

Жителей Сумщины призывают прививать детей от полиомиелита

Заболевание, от которого нет лекарства, поражающее детей неизлечимым параличом и даже смертью, до недавнего времени считалось неактуальным для Украины....

На Сумщине меньше половины жителей вакцинировалось против COVID-19
10.01.2022 15:45

На Сумщине меньше половины жителей вакцинировалось против COVID-19

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Сумской облгосадминистрации....

Сумчане уже могут привиться бустерной дозой
10.01.2022 10:05

Сумчане уже могут привиться бустерной дозой

В Украине с 6 января разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех желающих. Она должна усилить эффективность вакцинации и...

Сумы по вакцинации на третьем месте в Украине
10.01.2022 09:46

Сумы по вакцинации на третьем месте в Украине

Сумщина на четвертом месте в Украине по темпам и охвату населения вакцинацией от COVID-19....

График работы сумских пунктов вакцинации на ближайшие выходные
06.01.2022 09:49

График работы сумских пунктов вакцинации на ближайшие выходные

В Сумах Центры массовой вакцинации в пятницу, 7 января работать не будут. В выходные дни, 8 и 9 января, вакцинация...

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 538 человек
Сегодня 08:44
СБУ раскрыла крупную махинацию с землей на Сумщине: убытки госбюджета 66 млн грн
Сегодня 14:27
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 14:03
В Сумах провели семейный шахматный турнир
Сегодня 13:31
Сумські рятувальники попереджають про небезпеки купання в ополонці на Водохреща
Сегодня 12:53
В Ахтырке на пожаре в жилом доме погиб мужчина
Сегодня 12:10
В Сумах полицейские оперативно разыскали двух без вести пропавших несовершеннолетних девушек
Сегодня 11:58
Мэр Сум снова перенес бюджетную сессию
Сегодня 11:55
Спустя 2,5 месяца после запуска наконец есть полное онлайн-расписание 14-го троллейбуса в Сумах
Сегодня 11:52
Во время празднования Крещения в Сумах ограничат движение
Сегодня 11:20
Жители Сумщины перекрыли дорогу из-за махинаций с землей
Сегодня 10:45
За сексуальное насилие, развращение малолетней и попытку подкупа следователя будут судить жителя Сумщины
Сегодня 10:18
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.