График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

В течение выходных вакцинироваться можно в трех Центрах массовой вакцинации:
ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 1 – с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00),
ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2 – с 10:00 до 16:00),
ТЦ «Эпицентр» (ул. Героев Крут, 1/3 – с 9:00 до 14:00).
А также в амбулаториях Центров первичной медико-санитарной помощи:
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 – с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 – в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье с 9 :00 до 12:00),
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А – с 9:00 до 14:00).
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