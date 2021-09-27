В Сумах провели семейный шахматный турнир

14 команд (28 участников) погрузились в «семейные» соревнования.
Победители: I группа (старшая)
I место – Наумов Артур и Наумов Александр (отец)
II место – Островский Антон и Островский Платон, отец
III место – Адамович Натан и Семенец Наталья, тетя
II группа (средняя)
I место – Парфенчук Александр и Надточиев Игорь, дядя
II место – Бондарь Максим и Петрушенко Юрий, дядя
II место – Падалко Герман и Падалко Андрей, отец
III группа (младшая)
I место – Литвиненко Антон и Литвиненко Николай, дедушка
II место – Денисенко Ева и Денисенко Александр, отец
III место – Пилипенко Глеб и Пилипенко Максим, отец
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