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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31207

В Сумах провели семейный шахматный турнир

9 января в Сумском Дворце детей и юношества прошли традиционные и любимые соревнования под названием «Папа, мама, я – шахматная семья».

14 команд (28 участников) погрузились в «семейные» соревнования.

Победители: I группа (старшая)

I место – Наумов Артур и Наумов Александр (отец)

II место – Островский Антон и Островский Платон, отец

III место – Адамович Натан и Семенец Наталья, тетя

II группа (средняя)

I место – Парфенчук Александр и Надточиев Игорь, дядя

II место – Бондарь Максим и Петрушенко Юрий, дядя

II место – Падалко Герман и Падалко Андрей, отец

III группа (младшая)

I место – Литвиненко Антон и Литвиненко Николай, дедушка

II место – Денисенко Ева и Денисенко Александр, отец

III место – Пилипенко Глеб и Пилипенко Максим, отец

Спорт Шахматы
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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