В Ахтырке на пожаре в жилом доме погиб мужчина

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены на площади до 16 кв. м, бытовую технику, мебель и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.
В 19:40 возгорание локализовали, а в 20:30 полностью ликвидировали. В результате пожара погиб владелец дома, 1971 г. р.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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