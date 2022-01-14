В Ахтырке на пожаре в жилом доме погиб мужчина 13 января в 19:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорании в жилом доме в пер. Северный в г. Ахтырка.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены на площади до 16 кв. м, бытовую технику, мебель и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.

В 19:40 возгорание локализовали, а в 20:30 полностью ликвидировали. В результате пожара погиб владелец дома, 1971 г. р.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.