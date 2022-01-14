Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58582

В Сумах полицейские оперативно разыскали двух без вести пропавших несовершеннолетних девушек

Вчера, около 19 часов, в полицию обратились родители двух 12-летних сумчанок и сообщили, что утром девочки пошли в школу и обратно не вернулись, на звонки не отвечают, их местонахождение неизвестно. Правоохранители сразу приступили к поискам детей.

К поискам детей привлекли работников ювенальной превенции УПД ГУНП, личный состав Сумского районного управления полиции, курсантов, которые проходят практику в подразделении полиции. К ним присоединились родители девочек, педагогический коллектив школы, одноклассники разыскиваемых, общественность и все небезразличные граждане.

Соответствующая ориентировка с описанием внешности и фотографиями была разослана ко всем подразделениям полиции Сумщины.

Полицейские прочесывали территорию города, общались с друзьями и сверстниками. И уже в полночь такая слаженная и плодотворная работа дала положительный результат – правоохранители нашли девушек в подъезде одной из многоэтажек города.

Найденные школьницы объяснили, что пошли щедровать, после чего решили погулять по городу и задержались.

Сейчас жизни и здоровью девушек ничего не угрожает, они переданы родным.

С детьми и их родителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения. В свою очередь, девушки пообещали не повторять таких поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 538 человек
Сегодня 08:44
Сумські рятувальники попереджають про небезпеки купання в ополонці на Водохреща
Сегодня 12:53
В Ахтырке на пожаре в жилом доме погиб мужчина
Сегодня 12:10
В Сумах полицейские оперативно разыскали двух без вести пропавших несовершеннолетних девушек
Сегодня 11:58
Мэр Сум снова перенес бюджетную сессию
Сегодня 11:55
Спустя 2,5 месяца после запуска наконец есть полное онлайн-расписание 14-го троллейбуса в Сумах
Сегодня 11:52
Во время празднования Крещения в Сумах ограничат движение
Сегодня 11:20
Жители Сумщины перекрыли дорогу из-за махинаций с землей
Сегодня 10:45
За сексуальное насилие, развращение малолетней и попытку подкупа следователя будут судить жителя Сумщины
Сегодня 10:18
Кому в Сумах выключат свет в понедельник?
Сегодня 09:52
В Сумах определили места для купания на Крещение
Сегодня 09:17
АФФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины с донетчанами
Сегодня 08:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.