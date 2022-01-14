В Сумах полицейские оперативно разыскали двух без вести пропавших несовершеннолетних девушек

К поискам детей привлекли работников ювенальной превенции УПД ГУНП, личный состав Сумского районного управления полиции, курсантов, которые проходят практику в подразделении полиции. К ним присоединились родители девочек, педагогический коллектив школы, одноклассники разыскиваемых, общественность и все небезразличные граждане.
Соответствующая ориентировка с описанием внешности и фотографиями была разослана ко всем подразделениям полиции Сумщины.
Полицейские прочесывали территорию города, общались с друзьями и сверстниками. И уже в полночь такая слаженная и плодотворная работа дала положительный результат – правоохранители нашли девушек в подъезде одной из многоэтажек города.
Найденные школьницы объяснили, что пошли щедровать, после чего решили погулять по городу и задержались.
Сейчас жизни и здоровью девушек ничего не угрожает, они переданы родным.
С детьми и их родителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения. В свою очередь, девушки пообещали не повторять таких поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.