В Сумах полицейские оперативно разыскали двух без вести пропавших несовершеннолетних девушек Вчера, около 19 часов, в полицию обратились родители двух 12-летних сумчанок и сообщили, что утром девочки пошли в школу и обратно не вернулись, на звонки не отвечают, их местонахождение неизвестно. Правоохранители сразу приступили к поискам детей.

К поискам детей привлекли работников ювенальной превенции УПД ГУНП, личный состав Сумского районного управления полиции, курсантов, которые проходят практику в подразделении полиции. К ним присоединились родители девочек, педагогический коллектив школы, одноклассники разыскиваемых, общественность и все небезразличные граждане.

Соответствующая ориентировка с описанием внешности и фотографиями была разослана ко всем подразделениям полиции Сумщины.

Полицейские прочесывали территорию города, общались с друзьями и сверстниками. И уже в полночь такая слаженная и плодотворная работа дала положительный результат – правоохранители нашли девушек в подъезде одной из многоэтажек города.

Найденные школьницы объяснили, что пошли щедровать, после чего решили погулять по городу и задержались.

Сейчас жизни и здоровью девушек ничего не угрожает, они переданы родным.

С детьми и их родителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения. В свою очередь, девушки пообещали не повторять таких поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.