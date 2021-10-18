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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Спустя 2,5 месяца после запуска наконец есть полное онлайн-расписание 14-го троллейбуса в Сумах

По обращению представителя движения урбанистов Владимира Ведмедева был обнародован полный онлайн-график движения 14-го троллейбуса.

В своем декабрьском обращении Владимир Ведмедев рассказал, что с начала ноября 2021 года был введен в действие маршрут 14 троллейбуса "Героев Крут - Аэропорт", но его онлайн-график движения был обнародован лишь по меньшей части остановок следования, поэтому пассажиры вынуждены ориентироваться на приблизительную скорость троллейбуса, угадывая по gps-мониторингу, когда он прибудет на их остановку. Важно и наличие расписания непосредственно на всех остановках следования, включая промежуточные.

Начальник отдела транспорта Сергей Яковенко проинформировал, что 15 ноября 2021 года, после прохождения тестового режима маршрута, информация о графике движения была передана предпринимателю, ответственному за размещение графика в электронном виде, однако в то время по независящим обстоятельствам (болезнь) эта информация не была обнародована, тогда же был размещен бумажный вариант.

По состоянию на 12 января 2022 года расписание было размещено в полном объеме на сайте предприятия.

Право Троллейбус № 14
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