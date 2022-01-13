АФФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины с донетчанами

На стадии 1/8 финала наша команда сыграет против представителя чемпионата Киева – донецкого «Интера».
Игра состоится в спорткомплексе Сумского государственного педагогического университета, начало встречи в 13.00. Вход на матч свободный, но в связи с соблюдением санитарных норм и противодействия распространению коронавирусной инфекции зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, вход на трибуны разрешен только лицам, имеющим «зеленый» ковид-сертификат, отрицательный ПЛР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до начала игры, или справку о переносе болезни за последние полгода.
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