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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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АФФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины с донетчанами

В субботу, 15 января, АФФК «Сумы» начнет свой путь в розыгрыше Кубка Украины по футзалу.

На стадии 1/8 финала наша команда сыграет против представителя чемпионата Киева – донецкого «Интера».

Игра состоится в спорткомплексе Сумского государственного педагогического университета, начало встречи в 13.00. Вход на матч свободный, но в связи с соблюдением санитарных норм и противодействия распространению коронавирусной инфекции зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, вход на трибуны разрешен только лицам, имеющим «зеленый» ковид-сертификат, отрицательный ПЛР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до начала игры, или справку о переносе болезни за последние полгода.

Спорт Анонс АФФК Сумы Футзал
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
11.00
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Концерт "Новорічний настрій" (оркестр)
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
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Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
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Виставка живопису "Freedom is our Religion"
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