Сумской биатлонист в ТОП-20 на Кубке мира

Француз показал время 23 минуты 23,7 секунды и не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах, передает Укринформ.
«Серебро» завоевал Бенедикт Долль из Германии (+7,2 секунды; 0 промахов), «бронзу» - белорус Антон Смольский (+32,1; 1).
Среди украинцев лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который пришел 7-м (+47,1; 1).
Неплохо выступил и сумчанин Богдан Цымбал, который завершил дистанцию 17-м, Артем Прима - 22-м, наш Антон Дудченко - 25-м, уроженец Сумщины Артем Тищенко - 85-м.
Всего в гонке стартовали 116 биатлонистов.
На 14-15 января в Рупольдинге запланированы соответственно классическая женская эстафета 4х6 км и мужская - 4х7,5.
Завершится шестой этап Кубка мира 16 января гонкам преследования (на 10 и 12,5 км).
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