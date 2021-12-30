В Сумах благодаря срабатыванию охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар Возгорание произошло около двух часов ночи в одном из складских помещений на улице Харьковской.

О срабатывании охранной сигнализации пришел вызов на пульт централизованного наблюдения полиции охраны.

Прибыв по вызову по указанному адресу, экипаж группы реагирования Управления полиции охраны в Сумской области обследовал здание и через окно обнаружил возгорание внутри помещения. Не теряя времени, правоохранители вызвали спасателей и следственно-оперативную группу полиции.

Через короткое время пожар был ликвидирован нарядом пожарных. Причина пожара устанавливается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.