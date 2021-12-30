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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49160

В Ахтырке судили мужчину, который избил велосипедиста – участника ДТП

Суд в г. Ахтырка определил наказание мужчине, что жестоко избил велосипедиста за разбитое стекло авто.

Как стало известно из судебного решения от 04.01.2022, событие произошло вечером 17 июля 2020 года в г. Ахтырка. Велосипедист ехал по пер. Харьковскому по правой стороне. Во время движения мужчина на мгновение отвлекся на попавшую в глаз мошку, и тут увидел перед собой автомобиль, начал выворачивать руль велосипеда, но не успел затормозить, пишет Ахтырский городской портал.

Велосипедист ударился плечом в заднее стекло автомобиля, от чего его отбросило в сторону. От удара разбилось заднее стекло автомобиля.

После столкновения мужчина сидел позади автомобиля на велосипеде и держался за ушибленное плечо. В это время с пассажирского места автомобиля вышел обвиняемый и начал нецензурно ругаться по поводу поврежденного стекла и его стоимости, затем ударил велосипедиста кулаком в область носа, губы и челюсти. У велосипедиста закружилась голова и открылось носовое кровотечение. На крики свидетелей, которые возмущались поведением обвиняемого и просили оказать помощь пострадавшему, подошел водитель автомобиля. Кто-то вызвал скорую помощь и полицию, затем приехала дочь потерпевшего, которую обвиняемый тоже нецензурно обругал.

Водитель автомобиля предложил велосипедисту воды, чтобы умыться, обвиняемый ничего не предлагал и никакой помощи не оказывал. В результате пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга, потерял зуб, лечился, но до сих пор страдает от головных болей.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины и назначил ему по этому закону наказание в виде двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

В пользу пострадавшего обвиняемый должен возместить причиненный материальный ущерб в сумме 848 гривен 50 копеек, расходы на правовую помощь в сумме 7000 гривен и моральный ущерб в сумме 10 000 гривен, а всего 17 848 гривен 50 копеек.

Право Дтп
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