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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25356

Полиция Сумщины разыскивает двух мужчин, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений

Сумским районным управлением полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области разыскивается Кузьмицкий Клим Валерьевич и Редин Александр Анатольевич.

От органов досудебного расследования скрывается Кузьмицкий Клим Валерьевич, 2001 года рождения, уроженец и житель города Сумы. Парень разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Приметы разыскиваемого: с виду около 20 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы средней длины.

Также полицейские Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение Редина Александра Анатольевича, 1974 г.р., уроженца Житомирской области, жителя города Сумы, который разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Приметы разыскиваемого: с виду около 45-50 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, лицо овальное, темные волосы средней длины, имеет усы и бороду.

Уважаемые граждане, если вам известно место нахождения разыскиваемых лиц, просьба срочно сообщить об этом в Сумской районный отдел полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 или по телефонам: 667-205, 095-189-06-52, 099-418-96-01 или 102.

Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит любую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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