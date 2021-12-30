В центре Сум сгорел сарай (видео)

12 января в 17:13 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение, что в г. Сумы по ул. Кузнечная горит хозяйственная постройка.
На место происшествия был направлен очередной караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
Из-за несвоевременности вызова к моменту прибытия спасателей пламя полностью охватило деревянное сооружение. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, находившийся вплотную к очагу горения.
В 17:32 пожар удалось локализовать, предотвратив дальнейшее распространение огня. В 18:26 пожар был ликвидирован.
Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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