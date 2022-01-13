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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах дали 8 лет сепаратисту-террористу

При принципиальной позиции прокуратуры Сумщины за участие в террористической организации «ДНР» мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы.

При публичном обвинении Сумской областной прокуратуры приговором суда 10 января 2022 года 37-летний житель г. Одесса за участие в террористической организации приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый в 2014 году добровольно уехал в г. Донецк и участвовал в преступной деятельности террористической организации «Донецкая народная республика». В частности, там ему было присвоено воинское звание лейтенанта, награжден медалью «За боевые заслуги». Более того, обвиняемый был назначен на должность командира отделения спецподразделения, среди прочего он лично сопровождал военную технику и являлся охранником одного из руководителей незаконного формирования.

В суде обвиняемый вину свою признал частично, признался, что он около 2,5 лет был военнослужащим «Донецкой народной республики», однако не признал, что участвовал в террористической организации. Несмотря на позицию обвиняемого, его вина доказана собранными доказательствами. Приговора суда он ждал за решеткой.

Досудебное расследование проведено следователями следственного отдела Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право ДНР Терроризм
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