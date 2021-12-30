Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:56454

У Сумах помер останній із визволителів міста Суми від нацистських загарбників

Рада Сумської організації ветеранів України з глибоким сумом сповіщає територіальну громаду м. Суми, що на 99-му році життя 1 січня відійшов у вічність останній із визволителів міста Суми від нацистських загарбників, ветеран Другої світової війни полковник у відставці Майоров Сергій Григорович .

Більше 50 ти років він опікувався життям і здоров’ям людей, за що заслуговує на велику шану ветеранів нашого міста. Будучи командиром санітарного взводу в роки війни він врятував життя тисячам воїнів і в подальшому, до 1973 року, служив в армії у медичних частинах, а після звільнення в запас, до 1993 року працював головним хірургом міської лікарні №4.

Сергій Григорович завжди брав активну участь в громадському житті міста, виступав перед молоддю, проводив уроки мужності, користувався повагою і авторитетом серед ветеранів.

Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким ветерана.

Світла пам’ять про відповідальну, чуйну і добру людину Сергія Григоровича Майорова назавжди залишиться в наших серцях.

Голова ради Сумської міської організації ветеранів України В.І. Ничипоренко

 
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 510 человек
Сегодня 08:43
Сумские лучники стали чемпионами Украины
Сегодня 16:00
В Ахтырке судили мужчину, который избил велосипедиста – участника ДТП
Сегодня 15:49
Полиция Сумщины разыскивает двух мужчин, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений
Сегодня 15:25
В центре Сум сгорел сарай (видео)
Сегодня 15:05
В Сумах дали 8 лет сепаратисту-террористу
Сегодня 15:03
У Сумах помер останній із визволителів міста Суми від нацистських загарбників
Сегодня 14:56
На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий
Сегодня 14:46
В Сумах на пожаре погиб человек (видео)
Сегодня 14:22
На Сумщине спасатели оказали помощь водителю рейсового автобуса (видео)
Сегодня 14:02
Ночью в Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 13:02
В Конотопе в гараже сгорела машина (видео)
Сегодня 12:18
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.