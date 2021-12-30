У Сумах помер останній із визволителів міста Суми від нацистських загарбників

Більше 50 ти років він опікувався життям і здоров’ям людей, за що заслуговує на велику шану ветеранів нашого міста. Будучи командиром санітарного взводу в роки війни він врятував життя тисячам воїнів і в подальшому, до 1973 року, служив в армії у медичних частинах, а після звільнення в запас, до 1993 року працював головним хірургом міської лікарні №4.

Сергій Григорович завжди брав активну участь в громадському житті міста, виступав перед молоддю, проводив уроки мужності, користувався повагою і авторитетом серед ветеранів.

Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким ветерана.

Світла пам’ять про відповідальну, чуйну і добру людину Сергія Григоровича Майорова назавжди залишиться в наших серцях.

Голова ради Сумської міської організації ветеранів України В.І. Ничипоренко