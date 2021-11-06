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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на пожаре погиб человек (видео)

12 января в 15:10 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Березовый гай в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибывшие по вызову сотрудники ГСЧС оперативно попали в задымленное помещение. Во время проведения разведки в доме было обнаружено бездыханное тело хозяина, 1963 г.р. Мужчину немедленно вынесли на свежий воздух. Медики констатировали, что человек погиб.

В доме пылал пол на площади до 4 кв. м. В 15:27 пожар локализовали, в 16:09 – ликвидировали.

Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Смерть на пожаре
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