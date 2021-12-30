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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:46387

На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий

14 января в Сумской области в связи с выходом активного «ныряющего» циклона произойдет ухудшение погодных условий.

Возможен дождь, ночью небольшой снег, слабый туман, днем небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем -2..+3°С.

Днем 14 января по Сумской области и Сумы ожидаются порывы западного ветра 17-22 м/с, в течение суток на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды
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