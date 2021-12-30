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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:02436

На Сумщине спасатели оказали помощь водителю рейсового автобуса (видео)

Сегодня, 13 января, в 7:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в пгт Свеса на Ямпольщине.

На место происшествия был направлен дежурный караул 32-го государственного пожарно-спасательного поста.

По предварительной информации, из-за усложненного участка дороги водитель рейсового автобуса «ЭТАЛОН» не смог продолжить движение по маршруту «Сумы – Свеса». Спасатели с помощью спасательного троса и автомобиля повышенной проходимости на шасси «ЗИЛ-130» отбуксировали транспортное средство на безопасный участок дороги, откуда водитель продолжил движение.

Всего для оказания помощи привлекалась 1 единица специальной техники и 2 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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