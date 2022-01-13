Ночью в Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовавшая резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 6 кв. м, потолок на площади до 6,5 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.
В 00:37 возгорание локализовали, а в 1:10 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Сумах спасатели не допустили распространение огня на жилой дом, который находился рядом с горящим сооружением....
12 января в 13:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Дмитрия Вишневецкого в г....
Сегодня, 12 января, в 4:12 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Сумская в...
Сегодня, 11 января, ранним утром, в дежурную часть 17 ГПСЧ 4 ГПСЗ в Кролевце, случайный прохожий сообщил о возгорании здания...
Сегодня, 11 января, в 5:20 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что по ул. Клубная г. Конотоп возник пожар...