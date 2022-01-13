Ночью в Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 13 января, в 00:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в 3-м пер. Богдана Хмельницкого в г. Конотоп.

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовавшая резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 6 кв. м, потолок на площади до 6,5 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 00:37 возгорание локализовали, а в 1:10 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.