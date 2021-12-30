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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:0115

Сообщено о подозрении и взято под стражу сумчанина, у которого найдено 800 г наркотиков

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении 30-летнему сумчанину, задержанному накануне за незаконное обращение наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 12 января подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, подозреваемый распространял наркотические средства и психотропные вещества на территории Сумской области посредством так называемых закладок. Во время обыска у него изъято около 130 пакетов и зип-пакетов весом почти 800 г. Среди изъятого – наркотическое средство каннабис, порошкообразные и кристаллические вещества, похожие на амфетамин и PVP-соли.

Преступная деятельность подозреваемого прекращена работниками управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Право Наркодилер Наркотики
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