Сумські гвардійці вперше стріляли на власному військовому стрільбищі

Робили це гвардійці частини вперше на власному військовому стрільбищі. Його створенням – абсолютно логічний показник поступального розвитку військової частини.
«З метою підтримання бойової готовності підрозділів частини до виконання завдань за призначенням, підвищення рівня бойової майстерності військовослужбовців та злагодження підрозділів, у нас виникла потреба у створенні власного військового стрільбища. І завдяки спільним зусиллям та за підтримки Сумської обласної державної адміністрації наша військова частина отримала у постійне користування земельну ділянку для створення військового стрільбища», - говорить командир військової частини підполковник Євген Казанцев.
На стрільбищі підрозділи частини можуть відточувати свою майстерність зі стрілецького озброєння. Також територія та обладнання стрільбища дозволяють виконувати вправи з метання навчально-імітаційних ручних гранат.
Група інформації та комунікації військової частини 3051 НГУ