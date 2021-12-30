Сумські гвардійці вперше стріляли на власному військовому стрільбищі 12 січня особовий склад військової частини 3051 Національної гвардії України, який проходить бойове злагодження перед убуттям до району проведення Операції об’єднаних сил, виконував вправи навчальних стрільб.

Робили це гвардійці частини вперше на власному військовому стрільбищі. Його створенням – абсолютно логічний показник поступального розвитку військової частини.

«З метою підтримання бойової готовності підрозділів частини до виконання завдань за призначенням, підвищення рівня бойової майстерності військовослужбовців та злагодження підрозділів, у нас виникла потреба у створенні власного військового стрільбища. І завдяки спільним зусиллям та за підтримки Сумської обласної державної адміністрації наша військова частина отримала у постійне користування земельну ділянку для створення військового стрільбища», - говорить командир військової частини підполковник Євген Казанцев.

На стрільбищі підрозділи частини можуть відточувати свою майстерність зі стрілецького озброєння. Також територія та обладнання стрільбища дозволяють виконувати вправи з метання навчально-імітаційних ручних гранат.

Група інформації та комунікації військової частини 3051 НГУ