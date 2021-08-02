Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:2077

Сегодня утром температура на Сумщине достигала минус 22 градуса

Об этом сообщает сумской областной гидрометцентр.

Наименьшая температура была в Шосткинском районе – минус 21-22 градуса, в Конотопском – минус 20, в Сумском – минус 19, в Роменском и Ахтырском – минус 18.

Общество Погода
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине подвели погодные итоги декабря
02.01.2022 13:15

На Сумщине подвели погодные итоги декабря

В первых двух декадах месяца преобладала более теплая, чем обычная, неустойчивая погода с выпадением осадков преимущественно в виде мокрого снега...

На выходных на Сумщине ожидается изменение погоды
24.09.2021 16:57

На выходных на Сумщине ожидается изменение погоды

На выходных на Сумщине ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха....

На Сумщине за три дня выпала месячная норма осадков
20.09.2021 17:59

На Сумщине за три дня выпала месячная норма осадков

17-19 сентября на территории Сумской области под влиянием активного циклона наблюдались осадки в виде дождя, в отдельные дни значительные....

На Сумщине прогнозируют значительное похолодание
01.09.2021 14:12

На Сумщине прогнозируют значительное похолодание

В связи с вторжением холодного воздуха из Скандинавии со 2 сентября на Сумщине ожидается существенное снижение температуры на длительный период....

На Сумщине подвели климатические итоги июля
02.08.2021 11:00

На Сумщине подвели климатические итоги июля

В большинстве дней июля на Сумщине наблюдалась теплее обычной, преимущественно сухая погода, обусловленная влиянием областей повышенного давления....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 510 человек
Сегодня 08:43
Сегодня утром температура на Сумщине достигала минус 22 градуса
Сегодня 09:20
Сумчанам продлили поезд до Карпат
Сегодня 09:11
Активну молодь з Сум запрошують на інтелектуальну гру «Місцева представницька демократія»
Сегодня 08:32
На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов (видео)
Сегодня 08:04
Кабмин ожидает, что в 2022 году завершится пандемия COVID-19
Вчера 17:58
В Сумах патрульные обнаружили жителя Черниговщины, которого разыскивали родные
Вчера 17:16
В Украине ввели госрегулирование на социально важные продукты
Вчера 17:13
На Сумщине молдаванин пытался подкупить пограничников
Вчера 16:35
В Украине начинается новая волна COVID-19
Вчера 16:17
Сумские лучники с медалями домашнего чемпионата Украины
Вчера 15:53
Кому даст 1,6 млн грн Сумское областное управление молодежи и спорта?
Вчера 15:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.