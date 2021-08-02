Сегодня утром температура на Сумщине достигала минус 22 градуса

Наименьшая температура была в Шосткинском районе – минус 21-22 градуса, в Конотопском – минус 20, в Сумском – минус 19, в Роменском и Ахтырском – минус 18.
В первых двух декадах месяца преобладала более теплая, чем обычная, неустойчивая погода с выпадением осадков преимущественно в виде мокрого снега...
На выходных на Сумщине ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха....
17-19 сентября на территории Сумской области под влиянием активного циклона наблюдались осадки в виде дождя, в отдельные дни значительные....
В связи с вторжением холодного воздуха из Скандинавии со 2 сентября на Сумщине ожидается существенное снижение температуры на длительный период....
В большинстве дней июля на Сумщине наблюдалась теплее обычной, преимущественно сухая погода, обусловленная влиянием областей повышенного давления....