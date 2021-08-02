Сегодня утром температура на Сумщине достигала минус 22 градуса Об этом сообщает сумской областной гидрометцентр.

Наименьшая температура была в Шосткинском районе – минус 21-22 градуса, в Конотопском – минус 20, в Сумском – минус 19, в Роменском и Ахтырском – минус 18.