В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 510 человек

По состоянию на 13 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 133 548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2890 летальных исходов, за минувшие сутки – 11 (Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 9).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 383 человек, из них за минувшие сутки – 230 (Конотопский р-н – 105, Ахтырский р-н –14, Роменский р-н – 17, Сумской р-н – 92, Шосткинский р-н – 2).
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