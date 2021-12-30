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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32142

Активну молодь з Сум запрошують на інтелектуальну гру «Місцева представницька демократія»

У неділю, 16 січня, у Сумах пройде I етап чемпіонату з інтелектуальних ігор «Місцева представницька демократія».

О 12:00 в Розумному хабі (Кузнечна, 2) відбудеться I етап чемпіонату з інтелектуальних ігор «Місцева представницька демократія». Гра організовується громадською кампанією «Атестація депутатів місцевих рад».

Запрошуємо активну молодь міста Суми взяти участь у грі. Для цього вам необхідно сформувати команду з 3-4 осіб та зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/.../1FAIpQLScYYMbqDgE.../viewform...

Гра складається із трьох раундів: в першому раунді команди вирішуватимуть, чи є правдою зазначена теза; в другому – команди обиратимуть правильний варіант з наведених відповідей; у третьому – команди шукатимуть відповідь на питання.

Команда-переможць гри отримає цінні подарунки та в подальшому візьмуть участь в наступному етапі – загальноукраїнському турнірі щодо представницької демократії.

Участь можуть взяти лише зареєстровані учасники, які отримали підтвердження участі. Кількість місць обмежена!

Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад» за посиланням https://attestation.in.ua/material/about_us.

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Общество Анонс
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