Активну молодь з Сум запрошують на інтелектуальну гру «Місцева представницька демократія»

О 12:00 в Розумному хабі (Кузнечна, 2) відбудеться I етап чемпіонату з інтелектуальних ігор «Місцева представницька демократія». Гра організовується громадською кампанією «Атестація депутатів місцевих рад».
Запрошуємо активну молодь міста Суми взяти участь у грі. Для цього вам необхідно сформувати команду з 3-4 осіб та зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/.../1FAIpQLScYYMbqDgE.../viewform...
Гра складається із трьох раундів: в першому раунді команди вирішуватимуть, чи є правдою зазначена теза; в другому – команди обиратимуть правильний варіант з наведених відповідей; у третьому – команди шукатимуть відповідь на питання.
Команда-переможць гри отримає цінні подарунки та в подальшому візьмуть участь в наступному етапі – загальноукраїнському турнірі щодо представницької демократії.
Участь можуть взяти лише зареєстровані учасники, які отримали підтвердження участі. Кількість місць обмежена!
Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад» за посиланням https://attestation.in.ua/material/about_us.
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