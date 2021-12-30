Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04251

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов (видео)

Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, житель Ахтырского района предложил полицейским «откупной».

Патрулируя село Олешня Ахтырского района, сотрудники группы реагирования патрульной полиции заметили автомобиль ВАЗ-21099, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому его остановили для проверки и составления административных материалов.

Во время общения с 47-летним водителем правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр.

Мужчина отказался и предложил полицейским 400 долларов США за не привлечение его к административной ответственности.

Сотрудники полиции предупредили водителя о неправомерности его действий, однако он стоял на своем. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Ахтырского районного отдела полиции для документирования этого факта.

В отношении мужчины правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».

Кроме того, в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах пьяный водитель без прав пытался подкупить копов (видео)
Вчера 10:36

В Сумах пьяный водитель без прав пытался подкупить копов (видео)

Патрульные получили сообщение о нетрезвом водителе, отъезжающем от одного из домов на улице Котляревского....

На Сумщине будут судить наркомана, который пытался подкупить полицейского
10.01.2022 16:51

На Сумщине будут судить наркомана, который пытался подкупить полицейского

В Сумской области будут судить мужчину за хранение 2,3 кг наркотического средства «каннабис» и попытку подкупа полицейского....

На Сумщине пьяный водитель предлагал полицейским взятку
06.01.2022 15:24

На Сумщине пьяный водитель предлагал полицейским взятку

Правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды и открыли уголовное производство....

В Конотопе пьяный водитель пытался подкупить копов
05.01.2022 08:53

В Конотопе пьяный водитель пытался подкупить копов

Чтобы избежать административной ответственности, конотопчанин предложил правоохранителям «взятку»....

В Ромнах пьяный водитель въехал в электроопору
02.01.2022 13:31

В Ромнах пьяный водитель въехал в электроопору

Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого автомобиль въехал в электроопору....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 510 человек
Сегодня 08:43
Сегодня утром температура на Сумщине достигала минус 22 градуса
Сегодня 09:20
Сумчанам продлили поезд до Карпат
Сегодня 09:11
Активну молодь з Сум запрошують на інтелектуальну гру «Місцева представницька демократія»
Сегодня 08:32
На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов (видео)
Сегодня 08:04
Кабмин ожидает, что в 2022 году завершится пандемия COVID-19
Вчера 17:58
В Сумах патрульные обнаружили жителя Черниговщины, которого разыскивали родные
Вчера 17:16
В Украине ввели госрегулирование на социально важные продукты
Вчера 17:13
На Сумщине молдаванин пытался подкупить пограничников
Вчера 16:35
В Украине начинается новая волна COVID-19
Вчера 16:17
Сумские лучники с медалями домашнего чемпионата Украины
Вчера 15:53
Кому даст 1,6 млн грн Сумское областное управление молодежи и спорта?
Вчера 15:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.