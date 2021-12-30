На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов (видео) Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, житель Ахтырского района предложил полицейским «откупной».

Патрулируя село Олешня Ахтырского района, сотрудники группы реагирования патрульной полиции заметили автомобиль ВАЗ-21099, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения. Поэтому его остановили для проверки и составления административных материалов.

Во время общения с 47-летним водителем правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр.

Мужчина отказался и предложил полицейским 400 долларов США за не привлечение его к административной ответственности.

Сотрудники полиции предупредили водителя о неправомерности его действий, однако он стоял на своем. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Ахтырского районного отдела полиции для документирования этого факта.

В отношении мужчины правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».

Кроме того, в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.