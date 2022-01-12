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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16300

В Сумах патрульные обнаружили жителя Черниговщины, которого разыскивали родные

Вчера вечером, около 18 часов, патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы обнаружили не ориентировавшегося в пространстве гражданина.

Впоследствии стражи порядка выяснили, что 28-летний мужчина - житель Черниговской области. Его уже несколько дней разыскивают родные. Как он попал в Сумы, гражданин объяснить не мог. Для установления обстоятельств происшествия инспекторы доставили его в Сумское районное управление полиции.

Друзья, будьте внимательны к своим родным. Не будьте равнодушны, не проходите мимо людей, которым, возможно, необходима помощь. При необходимости звоните 102.

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