В Украине начинается новая волна COVID-19

Украина вошла в новую волну распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в стране на 12–25 января, который подготовили в Институте проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.
Прогноз опубликовала пресс-служба НАН в Facebook.
"Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов", – сказано в релизе.
Украина в ситуации с распространением COVID-19 следует тенденциям стран Восточной Европы, но с небольшой задержкой, отмечают в НАН.
"Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", – сказано в прогнозе.
В НАН считают, что среднее количество новых случаев COVID-19 составит 6202 в течение этой недели и 7072 – в течение недели 19–25 января.
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