В Украине начинается новая волна COVID-19 В Национальной академии наук прогнозируют, что на этой неделе в Украине будут в среднем фиксировать 6,2 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.

Украина вошла в новую волну распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в стране на 12–25 января, который подготовили в Институте проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.

Прогноз опубликовала пресс-служба НАН в Facebook.

"Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов", – сказано в релизе.

Украина в ситуации с распространением COVID-19 следует тенденциям стран Восточной Европы, но с небольшой задержкой, отмечают в НАН.

"Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", – сказано в прогнозе.

В НАН считают, что среднее количество новых случаев COVID-19 составит 6202 в течение этой недели и 7072 – в течение недели 19–25 января.



