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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58228

Кабмин ожидает, что в 2022 году завершится пандемия COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что для этого нужно продолжать кампанию по вакцинации населения.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ожидает, что 2022 станет годом завершения пандемии COVID-19 в том виде, в каком она была предыдущие два года, отметил премьер во время заседания правительства в среду, 12 января.

По словам главы правительства, для завершения пандемии необходимо, в том числе, продолжать кампанию по вакцинации населения от коронавируса.

Шмигаль отметил, что правительство обеспечило достаточное количество вакцин от коронавируса как для проведения базового курса прививки всех взрослых граждан, так и для получения бустерной дозы.

Он также подчеркнул, что в Украине почти 50% взрослых граждан получили как минимум одну вакцину против COVID-19.

В НАН заявили, что в связи с тем, что количество положительных тестов выросло почти на 40% по сравнению с минимальными показателями последних чисел декабря, в Украине начинается новая волна коронавируса.

Общество Коронавирус Пандемия
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