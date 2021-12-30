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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:13191

В Украине ввели госрегулирование на социально важные продукты

Предельный уровень наценки ввели на муку, гречку, сахар, яйца, куриное мясо и другие продукты. Только подсолнечное масло за 2021 год подорожало почти на 50%.

Кабинет Министров Украины 12 января ввел государственное регулирование цен на социально важные продукты. Об этом стало известно по итогам заседания правительства, которое транслировали в YouTube.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, что предельный уровень наценки на социальные продукты во время карантина не может превысить 10% от оптово-отпускной цены.

Согласно постановлению Кабмина, государство будет регулировать цены на такие продукты:

- гречка;
  • - сахар;
  • - пшеничная мука высшего сорта;
  • - макаронные изделия, произведенные в Украине;
  • - пастеризованное молоко с жирностью 2,5%, которое продается в пленочной упаковке;
  • - подсолнечное масло;
  • - куриные яйца категории С1 (средний вес — от 55 до 64,9 грамм);
  • - птица (тушка курицы);
  • - сливочное масло с жирностью 72,5%.
https://focus.ua/static/storage/thumbs/770x/4/98/0cb2814c-06bc2d3961511f91b2502c6c3c01b984.jpg 2x" />https://focus.ua/static/storage/thumbs/1090x/4/98/1d05f815-06bc2d3961511f91b2502c6c3c01b984.jpg 2x" />https://focus.ua/static/storage/thumbs/1480x/4/98/6fac798a-06bc2d3961511f91b2502c6c3c01b984.jpg 2x" />Подсолнечное масло за год подорожало на 20,25 гривен
Подсолнечное масло за год подорожало на 20,25 гривен
 

Надбавки к цене должны включать затраты на подготовку товаров к продаже, их упаковку рекламу, перевозку и другие услуги, связанные с реализацией.

Гончаренко привел статистику повышения цен на указанные продукты за последний год. Сильнее всех подорожало подсолнечное масло (на 48% или 20,25 гривен).

Далее идут сахар (34,9% или +7,3 гривен), гречка (23,8% или +8,9 гривен), птица (26,9% или +15,06 гривен), макаронные изделия (18,4% или +3,72 гривен), пшеничная мука (15,4% или +1,96 гривен), сливочное масло (12,3% или +5,46 гривен) и яйца (11,5% или +3,15 гривен). Меньше всего, по информации политика, подорожало молоко – на 9,2% или 2,36 гривен.

 
Экономика
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