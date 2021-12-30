В Украине ввели госрегулирование на социально важные продукты

Кабинет Министров Украины 12 января ввел государственное регулирование цен на социально важные продукты. Об этом стало известно по итогам заседания правительства, которое транслировали в YouTube.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, что предельный уровень наценки на социальные продукты во время карантина не может превысить 10% от оптово-отпускной цены.
Согласно постановлению Кабмина, государство будет регулировать цены на такие продукты:
Надбавки к цене должны включать затраты на подготовку товаров к продаже, их упаковку рекламу, перевозку и другие услуги, связанные с реализацией.
Гончаренко привел статистику повышения цен на указанные продукты за последний год. Сильнее всех подорожало подсолнечное масло (на 48% или 20,25 гривен).
Далее идут сахар (34,9% или +7,3 гривен), гречка (23,8% или +8,9 гривен), птица (26,9% или +15,06 гривен), макаронные изделия (18,4% или +3,72 гривен), пшеничная мука (15,4% или +1,96 гривен), сливочное масло (12,3% или +5,46 гривен) и яйца (11,5% или +3,15 гривен). Меньше всего, по информации политика, подорожало молоко – на 9,2% или 2,36 гривен.