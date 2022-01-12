Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Вязенка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие дома на площади до 60 кв. м, стены на площади до 6 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и рядом расположенное хозяйственное сооружение. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 3 км от очага горения.
В 4:57 возгорание локализовали, а в 9:18 – израсходовав на тушение почти 20 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Вязенка.
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