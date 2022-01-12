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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

Сегодня, 12 января, в 4:12 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Сумская в с. Бобино что на Путивльщине.

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Вязенка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие дома на площади до 60 кв. м, стены на площади до 6 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и рядом расположенное хозяйственное сооружение. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 3 км от очага горения.

В 4:57 возгорание локализовали, а в 9:18 – израсходовав на тушение почти 20 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Вязенка.

Общество Пожар
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