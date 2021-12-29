Сумской футзалист будет играть за лидера Первой лиги

К составу славутчан присоединился Денис Зеленкевич.
Новичок команды родился 9 августа 1997 года. Защищал цвета команд: «Юни-Ламани», «ЛТК/ИнБев/НПУ», «Ураган» (Ивано-Франковск), «Виза-Вторма» (Ивано-Франковск), последний клуб - АФФК «Сумы».
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