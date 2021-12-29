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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:52347

Сумской футзалист будет играть за лидера Первой лиги

Денис Зеленкевич - игрок ФК «Славута» с Ривненщины.

К составу славутчан присоединился Денис Зеленкевич.

Новичок команды родился 9 августа 1997 года. Защищал цвета команд: «Юни-Ламани», «ЛТК/ИнБев/НПУ», «Ураган» (Ивано-Франковск), «Виза-Вторма» (Ивано-Франковск), последний клуб - АФФК «Сумы».

Сейчас ФК «Славута» занимает первой место в группе «Запад» первой лиги чемпионата украины по футзалу.

Спорт Футзал
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