«АТБ» помогает поздравить детей-сирот из прифронтовых регионов Украины Уже восьмой год жители восточных областей Украины встретили новогодние и рождественские праздники в тяжёлых условиях войны.

Особенно сложно жителям прифронтовой зоны, где, невзирая на шаткое перемирие, то и дело пролетают снаряды, мины и шальные пули. Как в любом вооружённом конфликте, тяжелее всего приходится самым маленьким гражданам – тысячи украинских малышей фактически лишены детства. Без поддержки общества и социально ориентированного бизнеса им просто не обойтись.

В рамках национального культурного проекта «ARTПЕРЕМИР’Я», который основан по инициативе и при содействии командующего объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, для детей из прифронтовых городов с 11 по 15 января проходит акция «Рождественский караван сказок». Руководителем этого проекта выступил офицер командования ООС, писатель Борис Кутовой, а художественным руководителем и куратором праздника стал известный театральный деятель Максим Добролюбов.

Под патронатом руководства сил ООС для тысяч сирот, детишек с особыми потребностями, а также детей из социально незащищенных семей и вынужденных переселенцев в прифронтовых городах проходят яркие театрализованные представления. Главным спонсором, предоставившим сладкие подарки, в этом году традиционно выступила крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины — «АТБ-Маркет».

Праздничные представления увидели детишки Марьинки, Попасной, Горного, Новомихайловки, Новолуганского, Светлодарска, Парасковиевки, Мироновского, Красногоровки и др. Жемчужиной праздничных мероприятий станут выступления артистов и поздравление детей-сирот и детей с особыми потребностями в соляных пещерах городка Соледар Донецкой области на глубине 288 метров под землёй.

Как сообщается на сайте armyfm.com.ua, в этом году окунуться в сказочную атмосферу и приобщиться к чуду театрального искусства деткам поможет лауреат национальной театральной премии «GRA» – Черниговский областной театр кукол им. А. Довженко. Тут подготовили музыкальную сказку «Зимние приключения крукоруков». Более чем три тысячи ребятишек побывали на веселых спектаклях. Каждый из них получил сладкие новогодние подарки от «АТБ».

Как патриотичный и социально ориентированный бизнес «АТБ» уже много лет подряд оказывает помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается.

Для корпорации «АТБ», выступившей главным спонсором, предоставившим сладкие подарки, участие в данном проекте — это нечто большее чем благотворительность. Скорее, это знаковая социальная миссия. Боевые действия в восточных регионах Украины больно зацепили более чем 70-тысячную дружную семью «АТБ». Только за первые два года наиболее кровопролитной активной фазы вооружённого конфликта (2014–2015 гг.) в зону АТО были призваны и мобилизованы 765 работников многочисленных предприятий «АТБ». Шестеро из них получили ранения, а десять человек, увы, живыми с фронта не вернулись. «АТБ» уже много лет поддерживает семьи павших на Донбассе героев и помогает адаптироваться к мирной жизни вернувшимся воинам. Им нужно снова научиться жить в обществе, найти свое призвание, получить образование, возможно, даже построить успешную карьеру в большой команде лидеров. Есть множество примеров того, как после возвращения из зоны боевых действий наши герои были трудоустроены в «АТБ», сумели забыть ужасы войны, обзавелись семьями.

Сегодня «АТБ» — крупнейшая по многим показателям торговая сеть страны. Более 4 млн украинцев уже стали постоянными клиентами. Многие из них ежедневно совершают покупки в комфортных дискаунтерах лидера украинского ритейла. По состоянию на данный момент в 351 населённом пункте 24 областей Украины функционируют 1316 магазинов «АТБ». При этом в каждом из регионов своего присутствия компания является крупнейшим работодателем (ежегодно создается около 7 тыс. рабочих мест) и налогоплательщиком, а ее торговые предприятия стали важными инфраструктурными объектами. Обеспечивая миллионы граждан гарантированно свежими продуктами по честным, демократичным ценам, «АТБ» активно участвует в социальных проектах. Компания постоянно реализует масштабные благотворительные проекты.

Для оказания системной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, в 2017 году был создан Всеукраинский благотворительный фонд «АТБ». Его главной целью является всесторонняя поддержка разных слоев населения: воинов ООС и их семей, вынужденных внутренних переселенцев, пенсионеров, людей с особыми потребностями, многодетных семей, детей, нуждающихся в срочном дорогостоящем лечении. Программы, которые направлены на реализацию таких социальных задач, сегодня являются неотъемлемой частью общей стратегии компании.