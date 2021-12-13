Сумские тепловики почти тайно решили повысить тарифы на 29-77% На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» 6 января (перед тремя праздничными днями) появилось объявление о корректировке тарифов на теплоснабжение.

«Для выполнения требований «Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости», утвержденного Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №130 от 05.06.2018 года, ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает территориальную громаду города Сумы о запланированном установлении ООО «Сумытеплоэнерго» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, тарифов на услугу по поставке тепловой энергии и горячей воды. Ознакомиться подробнее.

Замечания и предложения по поводу корректировки тарифов на теплоснабжение могут быть предоставлены ООО «Сумытеплоэнерго» в письменном виде по адресу: 40021, г. Сумы, ул. Лебединская, 7, или в электронном виде по адресу электронной почты: zkanc@teko.sumy.ua в течение 7 календарных дней со дня уведомления потребителей о намерении установления тарифов, то есть с 6 января 2022 года по 17-00 12 января 2022 включительно», - говорится в сообщении.

Дата объявления выбрана очень правильная – три выходных плюс всего три рабочих дня после них.