Сумские тепловики почти тайно решили повысить тарифы на 29-77%

«Для выполнения требований «Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости», утвержденного Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №130 от 05.06.2018 года, ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает территориальную громаду города Сумы о запланированном установлении ООО «Сумытеплоэнерго» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, тарифов на услугу по поставке тепловой энергии и горячей воды. Ознакомиться подробнее.
Замечания и предложения по поводу корректировки тарифов на теплоснабжение могут быть предоставлены ООО «Сумытеплоэнерго» в письменном виде по адресу: 40021, г. Сумы, ул. Лебединская, 7, или в электронном виде по адресу электронной почты: zkanc@teko.sumy.ua в течение 7 календарных дней со дня уведомления потребителей о намерении установления тарифов, то есть с 6 января 2022 года по 17-00 12 января 2022 включительно», - говорится в сообщении.
Дата объявления выбрана очень правильная – три выходных плюс всего три рабочих дня после них.
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