Сумська молодь може взяти участь у конкурсі на здобуття Премії Кабміну

Премія Кабінету Міністрів України присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України уподовж 2021 року. Також при цьому можуть враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. грн кожна. Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, за які особи відзначені державними нагородами.

Дедлайн подання заявок – березень 2022 року.

Детальніше можна ознайомитися з правилами та умовами за цим посиланням.



Додаткова інформація щодо організаційного, інформаційного та технічного забезпечення присудження Премії за телефоном: (044)2843026 (відділ регіональної молодіжної політики та підтримки ініціатив молоді департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України).

Новина опублікована також на сайті Міністерства молоді та спорту України.

