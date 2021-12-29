В Сумах пьяный водитель без прав пытался подкупить копов (видео) Патрульные получили сообщение о нетрезвом водителе, отъезжающем от одного из домов на улице Котляревского.

38-летнего мужчину патрульные остановили на транспортном средстве ВАЗ-21099 по улице Роменской. Он действительно имел признаки опьянения. Осмотр водитель согласился пройти в заведении здравоохранения. Вывод врачей был положительным – 2,54 промилле, что почти в 13 раз превышает допустимую норму. Также у мужчины не было с собой документов на право управления автомобилем.

На сумчанина патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без документов) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Чтобы избежать ответственности, во время составления админматериалов мужчина неоднократно предлагал блюстителям порядка неправомерную выгоду. На предупреждение патрульных он не реагировал и настаивал на своем. На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления. По этому факту следователи приступили к уголовному производству и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.