В Сумах уже 4 года не выносят на сессию проект решения по петиции экс-мэра о достройке теннисных кортов Прошло уже 4 года, как экс-мэр Сум Геннадий Минаев получил ответ от нынешнего и тогдашнего мэра Сум Александра Лысенко ответ на его петицию «Достройка в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба!».

В ней говорилось, что после решение исполкома управление капитального строительства подготовило предложения планово-бюджетной комиссии, после чего его рассмотрят на «ближайшей» сессии 31 января 2018 года.

Однако на планово-бюджетной комиссии проект похоронили и больше к нему не возвращались, хотя в решении исполкома говорится: «Управлению капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета (Шилову В.В.) проработать вопросы возможности достройки в 2018-2020 годах теннисных кортов (исключительно с зимним крытым манежем) для коммунального предприятия «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная академия» в парке им. Ивана Кожедуба и осуществить соответствующие меры по финансированию».

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко в 2021 году на отчете о проделанной работе за 2020 год обещал директору КП «МСК «Теннисная академия» Игорю Смертяку, что корты достроят в 2022 году. Вероятно, мэр Сум надеется на реконструкцию парка им. Кожедбуа, которую затеял губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий с нардепами от «Слуги народа». В рамках ее как раз говорилось об урбан-парке, ледовой арене (петицию о ее постройке горсовет поддержал еще в 2019 году ) и теннисных кортах.