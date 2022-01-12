На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 445 человек

По состоянию на 12 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 133 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2879 летальных исходов, за прошедшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 7, Шосткинский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 153 человек, из них за минувшие сутки – 136 (Конотопский р-н – 29, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 9, Сумской р-н – 62, Шосткинский р-н – 32).
COVID-19 подтвердили у 162 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 38, Роменский р-н – 10, Сумской р-н –...
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