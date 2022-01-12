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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39953

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 445 человек

COVID-19 подтвердили у 445 человек (Конотопский р-н – 41, Ахтырский р-н – 23, Роменский р-н – 25, Сумской р-н – 308, Шосткинский р-н – 48).

По состоянию на 12 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 133 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2879 летальных исходов, за прошедшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 7, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 153 человек, из них за минувшие сутки – 136 (Конотопский р-н – 29, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 9, Сумской р-н – 62, Шосткинский р-н – 32).

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Общество Коронавирус
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