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134 млн грн штрафов направила Госэкоинспекция фирме, принадлежащей матери мэра Бурыни

Штрафов на 134 млн грн 11 января направила Госэкоинспекция предприятию «Эдельвейс 2007», которое сейчас принадлежит матери мэра Бурыни Виктора Ладухи.

Фото: Александра Матюхи 10.12.2021

Проверки были проведены после того, как в инспекцию обратились жители двух сел – Успенка и Степановка, пишет Суспільне.

Селяне жаловались, что после того, как позапрошлой осенью предприятие вырыло котлованы, не стало воды. Николай Федоров говорит, что у его тети, проживающей в селе Степановка, пропала вода в колодце.

«Она уже пожилая женщина, у нее пропала вода в колодце. Канал этой вырыли – пруд. Ездили мы семьей, с родными помогали воды наносить выходными. Заметили весной, что больше воды нет. Ходили на другой край села за водой», – рассказывает житель Конотопского района Николай Федоров.

По словам жительницы села Степановка Надежды Киселевой, копая копанку, вроде бы, чтобы пустить туда рыбу, мэр (Виктор Ладуха) хотел сделать себе рекламу.

«Сейчас эта копанка похожа на помойку. Сейчас она никому не нужна, никто ее не чистит. У людей скважина на 30-40 метров, там вода есть. А у меня колодец, может, метров на 5. В нем воды нет», – говорит Надежда Киселева.

Как рассказал инспектор управления госэкоинспекции области Александр Матюха, 11 января управление направило претензию на 37 млн грн юридическому лицу – Фермерскому хозяйству «Эдельвейс-2007». Руководствовались материалами лабораторных испытаний.

«Им будет предоставлено 30 дней для добровольной уплаты этих средств. Если эти средства не будут уплачены в добровольном порядке, мы будем обращаться в суд. По селу Степановка мы насчитали убытки на 97 млн грн», – отметил Матюха.

«Наш специалист был привлечен к обследованию водоема, который был незаконно обустроен. Незаконно почему, потому что отсутствуют проекты. Проект не заходил на рассмотрение, на согласование в региональный офис и учитывая это мы считаем, что это нарушение водного законодательства именно его обустройство», – говорит начальница отдела регионального офиса водных ресурсов Светлана Афанасьева.

В полиции открыли уголовное производство по статьям «Нарушение правил охраны вод» и «Незаконная порубка леса».

«В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначен комплекс экономических и инженерно-экологических экспертиз, которые проводятся в институте им. профессора Н.С. Бокариуса», - говорит инспектор отдела коммуникаций нацполиции Сумщины Екатерина Шосталь.

Максимальный срок наказания по этим статьям – лишение свободы до 5 лет.

Виктор Ладуха 11 января на звонки не отвечал. Телефон владелицы предприятия Ольги Ладухи тоже не отвечал. В апреле 2021 года на своей странице в Facebook политик разместил видеоролик, где сказал: «Находимся в с. Степановка нашей Бурынской ОТГ. Посмотрите, мы осенью сделали доброе дело нашей командой. Вот, посмотрите, сколько здесь водички, как здесь прекрасно, сердце радуется за то, что наше дело не прошло даром. Такие дела мы делали не только здесь, в Степановке, но и во многих населенных пунктах».

Фирма «Эдельвейс-2007», которая проводила земляные работы, сейчас принадлежит матери политика - Ольге Ладухе. Согласно интернет-ресурсу youcontrol, на 1 декабря прошлого года фирма имела налоговый долг более чем в 29 тыс. грн. По словам Александра Матюхи, в экоинспекции считают, что котлованы образовались после того, как предприятие добывало суглинок и вырубало древесину для собственных нужд.

Общество Виктор Ладуха Госэкоинспекция
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