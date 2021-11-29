Владелец «Виктории» Сергей Бондаренко стал новым и единственным конечным бенефициаром «Альянса»

Владелец поменялся в реестре. До сегодняшнего дня у «Альянса» было 2 конечных бенефициара – Сергей и Иван Демченко.
Отметим, что Сергей Демченко остается директором ТОВ «ФК «Альянс».
«Альянс» и «Виктория» проходят процедуру слияния, пишет Tribuna.com.
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