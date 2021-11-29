Владелец «Виктории» Сергей Бондаренко стал новым и единственным конечным бенефициаром «Альянса» Владелец футбольного клуба «Виктория» из Николаевки, который играет в группе Б второй лиги, стал новым и единственным конечным бенефициаром липоводолинского «Альянса».

Владелец поменялся в реестре. До сегодняшнего дня у «Альянса» было 2 конечных бенефициара – Сергей и Иван Демченко. Отметим, что Сергей Демченко остается директором ТОВ «ФК «Альянс». «Альянс» и «Виктория» проходят процедуру слияния, пишет Tribuna.com.