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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:20958

Владелец «Виктории» Сергей Бондаренко стал новым и единственным конечным бенефициаром «Альянса»

Владелец футбольного клуба «Виктория» из Николаевки, который играет в группе Б второй лиги, стал новым и единственным конечным бенефициаром липоводолинского «Альянса».

Владелец поменялся в реестре. До сегодняшнего дня у «Альянса» было 2 конечных бенефициара – Сергей и Иван Демченко.

Отметим, что Сергей Демченко остается директором ТОВ «ФК «Альянс».

«Альянс» и «Виктория» проходят процедуру слияния, пишет Tribuna.com.

 
 
Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Сергей Бондаренко
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