В Шостке во время ликвидации пожара обнаружено тело человека (видео) Сегодня, 11 января, в 7:00 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о сильном задымлении на лестничной клетке девятиэтажного жилого дома по ул. Марата в г. Шостка.

На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что на первом этаже возник пожар в двухкомнатной квартире. Чтобы попасть в дом, спасателям пришлось использовать специальные инструменты, с помощью которых удалось открыть запертую входную дверь. Горение происходило на кухне. Пылал холодильник и пол на площади до 1 кв. м. Рядом с эпицентром горения на полу находился хозяин, 1935 г.р. Мужчину немедленно вынесли на улицу и передали медикам. Работники «скорой» констатировали, что мужчина погиб.

В 7:15 возгорание локализовали, в 7:23 – ликвидировали.

Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.