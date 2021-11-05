В Шостке во время ликвидации пожара обнаружено тело человека (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что на первом этаже возник пожар в двухкомнатной квартире. Чтобы попасть в дом, спасателям пришлось использовать специальные инструменты, с помощью которых удалось открыть запертую входную дверь. Горение происходило на кухне. Пылал холодильник и пол на площади до 1 кв. м. Рядом с эпицентром горения на полу находился хозяин, 1935 г.р. Мужчину немедленно вынесли на улицу и передали медикам. Работники «скорой» констатировали, что мужчина погиб.
В 7:15 возгорание локализовали, в 7:23 – ликвидировали.
Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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