В Сумах провели Новогодний шахматный турнир 8 января в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный празднованию Нового года и Рождества Христового.

В турнире приняли участие жители г.Сумы, Сумского, Краснопольского р-на, от юношей до ветеранов, всего 18 человек. Играли 7 туров в быстрые шахматы, с контролем времени 15 минут и 2 секунды. на ход.

Победил Владимир Рудак с результатом 7 очков. Вторым стал Владимир Федченко - 6 очков, на третьей позиции Владимир Савченко – 4,5 очка. Лучший результат среди ветеранов до и после 60 у Николая Семенова и Владимира Тихоновского – по 4 очка. Среди юношей 1-е место занял Саша Супрун – 3,5 очка, второе место - Михаил и Остап Лемешенко, а также неоднократный победитель во взрослых турнирах Алексей Ольштынский.