Піклуватися легко: хто допомагає притулкам для тварин Проект «Пухнасті друзі кожен дім» об’єднав великі компанії та благодійників навколо спільної ідеї – підтримки безпритульних тварин. Ініціатором добрих змін стала всеукраїнська мережа електроніки та побутової техніки Фокстрот.

Уже майже рік як компанія спільно з благодійною організацією Happy Paw та партнерами з бренду beko, дізнавшись про проблеми й потреби притулків для тварин, забезпечують їх побутовою та електронною технікою. Це, передусім, холодильники, морозильні камери, кондиціонери, мийки для вольєрів, електрочайники, м’ясорубки тощо. Таким чином, у 2021 році передано більше 50 одиниць техніки 25 притулкам України.

З них нещодавно допомогу отримали притулки на Київщині («Велике серце» та «ОСЦ» у Дніпрі («Друг»), Сумах (Сумське товариство захисту тварин). Туди привезли холодильники та морозильні камери beko, мийки, бойлери, дрібну техніку.

– Отримали неймовірну допомогу від фонду Happy Paw, Фокстрот та Beko. Відтепер є можливість купувати м'ясне та молочку про запас і не переживати, що запаси зіпсуються. Ще одна мрія збулася!», – прокоментували подарунок волонтери Сумського товариства захисту тварин.

Крім матеріальної допомоги, співробітники компаній також навідуються у притулки, щоб надати посильну допомогу. Ці всі кроки бізнес реалізує у рамках соціального напрямку «Пухнасті друзі в кожен дім».

– Соціальна відповідальність є невід'ємною частиною діяльності бренду Beko у всіх країнах світу. Ми дуже щасливі встановити побутову техніку та допомогти притулкам зробити (сподіваємось тимчасове) перебування тварин трохи комфортнішим», – прокоментувала Маргарита Головата, керівник відділу маркетингу компанії Беко.

Відзначимо, що спільним внеском благодійного фонду, Фокстрот та партнерів за 2021 рік зроблено чимало: на підтримку ідеї з адопції безпритульних тварин запущено всеукраїнську інформаційну кампанію в магазинах мережі, допомагають притулкам технікою, долучилися до проєкту «Опіка» (взяли під опіку врятованих лисичок у притулку «Бест Френдс» на Київщині), масштабували освітній напрямок.

– Ми переконані, що кожен маленький крок у нашій спільній діяльності переросте у великий результат у майбутньому. Дякуємо партнерам та закликаємо усіх небайдужих долучатися до соціальних ініціатив, допомагати притулкам та сприяти у пошуку турботливих господарів для самотніх «хвостиків», – додала Оксана Ковальчук, менеджер з комунікацій у Фокстрот.

Детальніше про проект та можливість забрати тварину з притулку читайте на сторінці happypaw.ua