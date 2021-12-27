Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02258

В АФФК «Сумы» двое новичков

АФФК «Сумы» рады приветствовать в команде двух новичков - Виталия Катеринина и Сергея Бабинина.

Катеринин играл за «Сумы» и команды-предшественники практически с первых дней профессионального становления клуба. Вместе с «Сумами» Виталий становился призером Первой лиги и дважды выходил в Финал четырех Кубка Украины. Первую часть нынешнего сезона Катеринин провел в «ДЕ Трейдинге» с Донетчины.

Бабынин последние несколько сезонов защищал цвета роменского «Рятувальника», с которым становился призером чемпионата Украины среди команд Первой лиги. В нынешнем сезоне в рамках Высшей лиги АФС играл за местного «Lex VSK».

Спорт АФФК Сумы Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

АФФК «Сумы» покинули трое футзалистов
Вчера 14:55

АФФК «Сумы» покинули трое футзалистов

В зимнее трансферное окно в составе АФФК «Сумы» произошли кадровые изменения....

Сумские футзалисты проиграли в Киеве
09.01.2022 16:03

Сумские футзалисты проиграли в Киеве

Сегодня, 9 января, АФФК Сумы играл в Киеве против местного ХИТа....

Футзал: «Сумы» сыграют в Киеве со столичным «ХИТом» (трансляция)
09.01.2022 08:22

Футзал: «Сумы» сыграют в Киеве со столичным «ХИТом» (трансляция)

АФФК "Сумы" прибыла в Киев, где сегодня, в воскресенье, 9 января, проведет матч чемпионата Украины среди команд Экстра-лиги....

Начинается прием заявок для участия в Кубке Сум - 2022
04.01.2022 08:43

Начинается прием заявок для участия в Кубке Сум - 2022

Ассоциация футзала Сумщины начинает прием заявок для участие в зимнем Кубке города-2022....

Стартовал Зимний чемпионат АФС в Северном регионе
27.12.2021 11:09

Стартовал Зимний чемпионат АФС в Северном регионе

26 декабря прошли матчи первого тура в зимнем чемпионате Ассоциации футзала Сумщины среди команд Северного региона....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 445 человек
Сегодня 08:39
134 млн грн штрафов направила Госэкоинспекция фирме, принадлежащей матери мэра Бурыни
Сегодня 08:19
В АФФК «Сумы» двое новичков
Сегодня 08:02
Владелец «Виктории» Сергей Бондаренко стал новым и единственным конечным бенефициаром «Альянса»
Вчера 19:20
В приграничных областях России проходят военные учения
Вчера 17:57
В Сумах провели Новогодний шахматный турнир
Вчера 17:27
В Шостке во время ликвидации пожара обнаружено тело человека (видео)
Вчера 17:15
Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан
Вчера 16:59
На Сумщине полицейские поймали двух нелегальных лесорубов
Вчера 16:20
Піклуватися легко: хто допомагає притулкам для тварин
Вчера 16:02
В Сумах в течение января прием по вопросам соцзащиты будет проводиться по месту жительства граждан
Вчера 15:34
В Сумах полицейские задержали наркодилеров (видео)
Вчера 15:05
view counter
view counter

Статьи

До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження
10.01.2022 15:09
Где недорого провести новогодние праздники
10.01.2022 12:36
"Налог на огород" - кого коснется
09.01.2022 18:50
Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.