В АФФК «Сумы» двое новичков АФФК «Сумы» рады приветствовать в команде двух новичков - Виталия Катеринина и Сергея Бабинина.

Катеринин играл за «Сумы» и команды-предшественники практически с первых дней профессионального становления клуба. Вместе с «Сумами» Виталий становился призером Первой лиги и дважды выходил в Финал четырех Кубка Украины. Первую часть нынешнего сезона Катеринин провел в «ДЕ Трейдинге» с Донетчины.

Бабынин последние несколько сезонов защищал цвета роменского «Рятувальника», с которым становился призером чемпионата Украины среди команд Первой лиги. В нынешнем сезоне в рамках Высшей лиги АФС играл за местного «Lex VSK».