В АФФК «Сумы» двое новичков

Катеринин играл за «Сумы» и команды-предшественники практически с первых дней профессионального становления клуба. Вместе с «Сумами» Виталий становился призером Первой лиги и дважды выходил в Финал четырех Кубка Украины. Первую часть нынешнего сезона Катеринин провел в «ДЕ Трейдинге» с Донетчины.
Бабынин последние несколько сезонов защищал цвета роменского «Рятувальника», с которым становился призером чемпионата Украины среди команд Первой лиги. В нынешнем сезоне в рамках Высшей лиги АФС играл за местного «Lex VSK».
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