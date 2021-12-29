На Сумщине прогнозируют морозы до 22 градусов

12 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -12...-17°С, днем -4..-9°С.
13 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -17..-22°С, днем -5..-10°С.
14 января: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -7..-12°С, днем -3..+2°С.
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