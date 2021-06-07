По обращениям потребителей НКРЭКУ проверит «Сумыоблэнерго» Основанием для внеплановых выездных проверок 13 операторов систем распределения электроэнергии стали многочисленные обращения и жалобы потребителей о неудовлетворительном предоставлении услуг в сфере электроэнергетики.

Проверки будут проводиться на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», АО «ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО», ПАО «ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО», АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО», АО «ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО» и АО «ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО».

Постановления о проведении таких проверок были приняты сегодня, 11 января, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители во время взаимоотношений с упомянутыми компаниями, является нарушение ими условий присоединения электроустановок заказчиков к сетям систем распределения.

Регулятор и дальше будет реагировать на все обращения и жалобы потребителей в случае нарушения их законных прав пользования услугами, предоставляемыми субъектами хозяйствования - лицензиатами.

В то же время Комиссия призывает лицензиатов соблюдать требования законодательства, регулирующего функционирование рынка электрической энергии.