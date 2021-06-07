Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:51455

По обращениям потребителей НКРЭКУ проверит «Сумыоблэнерго»

Основанием для внеплановых выездных проверок 13 операторов систем распределения электроэнергии стали многочисленные обращения и жалобы потребителей о неудовлетворительном предоставлении услуг в сфере электроэнергетики.

Проверки будут проводиться на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», АО «ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО», ПАО «ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО», АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО», АО «ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО» и АО «ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО».

Постановления о проведении таких проверок были приняты сегодня, 11 января, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители во время взаимоотношений с упомянутыми компаниями, является нарушение ими условий присоединения электроустановок заказчиков к сетям систем распределения.

Регулятор и дальше будет реагировать на все обращения и жалобы потребителей в случае нарушения их законных прав пользования услугами, предоставляемыми субъектами хозяйствования - лицензиатами.

В то же время Комиссия призывает лицензиатов соблюдать требования законодательства, регулирующего функционирование рынка электрической энергии.

Общество НКРЭ КУ ПАО «Сумыоблэнерго»
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

«Сумыоблэнерго» начало отключать электроэнергию водоканалу (обновлено)
16.12.2021 09:18

«Сумыоблэнерго» начало отключать электроэнергию водоканалу (обновлено)

Часть сумчан может оказаться без водоснабжения....

Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду
15.12.2021 13:45

Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду

На завтра на 9.00 назначено прекращение распределения электроэнергии КП «Горводоканал»....

Сумские энергетики снова поверили городским властям и пока не отключат свет водоканалу
15.12.2021 08:02

Сумские энергетики снова поверили городским властям и пока не отключат свет водоканалу

АО «Сумыоблэнерго» откладывает прекращение распределения электроэнергии КП «Горводоканал»....

«Сумыоблэнерго» отключать водоканалу электроэнергию не будет
08.06.2021 13:46

«Сумыоблэнерго» отключать водоканалу электроэнергию не будет

Не в этот раз....

Водоканал рекомендует сумчанам запастить водой
07.06.2021 17:10

Водоканал рекомендует сумчанам запастить водой

АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить энергоснабжение объектов водоканала....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 162 человек
Сегодня 08:15
В Сумах в течение января прием по вопросам соцзащиты будет проводиться по месту жительства граждан
Сегодня 15:34
В Сумах полицейские задержали наркодилеров (видео)
Сегодня 15:05
АФФК «Сумы» покинули трое футзалистов
Сегодня 14:55
В центре Кролевца сгорела кровля у трех магазинов
Сегодня 14:13
На Сумщине прогнозируют морозы до 22 градусов
Сегодня 14:02
По обращениям потребителей НКРЭКУ проверит «Сумыоблэнерго»
Сегодня 13:51
Сумской студент стал чемпионом мира на King Kong Grip challenge
Сегодня 13:44
Лебединський музей на Сумщині започаткував мail-art до ювілею Бурлюка
Сегодня 13:24
В Сумах стартовал чемпионат Украины по стрельбе из лука
Сегодня 12:54
Жителей Сумщины призывают прививать детей от полиомиелита
Сегодня 12:11
На Сумщине хотят отремонтировать школу за 48 млн грн
Сегодня 11:31
view counter
view counter

Статьи

До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження
Вчера 15:09
Где недорого провести новогодние праздники
Вчера 12:36
"Налог на огород" - кого коснется
09.01.2022 18:50
Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.