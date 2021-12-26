АФФК «Сумы» покинули трое футзалистов

По соглашению сторон команду покинули универсалы Денис Зеленкевич, Дмитрий Игумнов и Василий Кефа.
Игумнов был одним из старожилов команды, который вместе с клубом прошел путь от низов украинского футзала до Экстра-лиги. Зеленкевич и Кефа присоединились к клубу во время выступлений в элите отечественного футзала.
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