АФФК «Сумы» покинули трое футзалистов В зимнее трансферное окно в составе АФФК «Сумы» произошли кадровые изменения.

По соглашению сторон команду покинули универсалы Денис Зеленкевич, Дмитрий Игумнов и Василий Кефа.

Игумнов был одним из старожилов команды, который вместе с клубом прошел путь от низов украинского футзала до Экстра-лиги. Зеленкевич и Кефа присоединились к клубу во время выступлений в элите отечественного футзала.

АФФК «Сумы» благодарит футзалистов за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере.