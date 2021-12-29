Сумской студент стал чемпионом мира на King Kong Grip challenge Студент СумГУ Роман Дубович получил награду за победу в чемпионате мира по грип-спорту.

Массивная статуэтка с изображением Кинг-Конга пришла посылкой из Канады в начале января, хотя сами соревнования прошли в октябре 2021 года. Наш студент победил в мужской категории до 74 кг. Это не первая награда в карьере спортсмена – в 2019 году он получил серебро, в 2020 году – бронзу. Однако чемпионом мира Роман стал впервые, с чем его искренне поздравляем!

King Kong Grip challenge – дистанционные международные соревнования, которые проводятся ежегодно в конце осени. Суть этого необычного, хотя и неофициального вида спорта заключается в измерении силы хвата.