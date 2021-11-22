На Сумщине вырос тариф на распределение газа

Услуга подорожала на 7 копеек в сравнении с прошлогодней стоимостью.
Каждый клиент АО «Сумыгаз» в январе 2022 года получил платеж от газораспределительной компании с новым тарифом. Плата за доставку газа потребителю зависит от объемов его потребления в прошлом газовом году. Просмотреть объем потребления за газовый год можно в личных кабинетах или квитанциях.
Оплата услуги доставки газа производится равными частями в течение года. Например, если за предыдущие 12 месяцев газового года, то есть с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года, вы потребили 120 кубических метров природного газа, то в календарном 2022 году будете ежемесячно платить стоимость доставки 10 кубических метров.
Денежные средства, поступающие в виде платы за доставку газа, тратятся на производственную деятельность и оплату труда специалистов, которые ежедневно поддерживают надлежащую и надежную работу газовых сетей – регулируют и поддерживают давление для подачи газа в дома, реагируют на аварийные вызовы по номеру 104, ремонтируют газопроводы и оборудование для них.
28 декабря на внеочередном заседании исполнительного комитета Ахтырского горсовета были пересмотрены тарифы на водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора....
НКРЭКУ установила тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2022 год....
Сегодня, 21 декабря, проходит заседание исполкома Сумского горсовета....
В декабре в Конотопе произойдет корректировка тарифов на водоснабжение и водоотвод, сообщили в конотопском водоканале....
ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» мають намір змінити тарифи...