На Сумщине вырос тариф на распределение газа С 1 января 2022 года согласно постановлению НКРЭКУ тариф на услуги распределения природного газа для АО «Сумыгаз» составляет 1,608 грн за 1 м3 в месяц с учетом НДС.

Услуга подорожала на 7 копеек в сравнении с прошлогодней стоимостью.

Каждый клиент АО «Сумыгаз» в январе 2022 года получил платеж от газораспределительной компании с новым тарифом. Плата за доставку газа потребителю зависит от объемов его потребления в прошлом газовом году. Просмотреть объем потребления за газовый год можно в личных кабинетах или квитанциях.

Оплата услуги доставки газа производится равными частями в течение года. Например, если за предыдущие 12 месяцев газового года, то есть с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года, вы потребили 120 кубических метров природного газа, то в календарном 2022 году будете ежемесячно платить стоимость доставки 10 кубических метров.

Денежные средства, поступающие в виде платы за доставку газа, тратятся на производственную деятельность и оплату труда специалистов, которые ежедневно поддерживают надлежащую и надежную работу газовых сетей – регулируют и поддерживают давление для подачи газа в дома, реагируют на аварийные вызовы по номеру 104, ремонтируют газопроводы и оборудование для них.