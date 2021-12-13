В Шостке прошел рождественский турнир по индорхоккею

Он начинался несколько лет назад как товарищеские игры между 10-11 летними девочками-сумчанками и мальчиками из Шостки. В этом году доросли до отдельного турнира для девочек и для мальчиков. В нём приняло участие 8 команд девочек из Борисполя, Сум, Полтавы и Шостки и 4 команды мальчиков из Шостки.
А итоги турнира следующие:
Юноши:
1. ШЛИСП 7 кл. (вне конкурса) - тренер Яковенко Игорь
1. КДЮСШ «Барса-1» - тр. Мороз Илья
2. ШЛИСП 5 кл. - тр. Махотков Вячеслав
3. КДЮСШ «Барса-2» - тр. Мороз Илья
Девочки:
1. ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь - тр. Васюкова Наталья
2. «Украиночка» г.Сумы - тр. Свистюр Елена, Бондаренко Инна
3. Сб. г.Полтава-1 - тр. Полевой Юрий
4. «Сумчаночка» г.Сумы - тр. Ткач Наталья, Нюкина Инна
5. ШЛИСП 5 кл. - Тр. Махотков Вячеслав
6. «Звездочки» г.Сумы - тр. Ткач Наталья, Нюкина Инна
7. Сб. г.Полтава-2 - тр. Дроцкая Людмила
8. ШЛИСП 7 кл. - тр. Яковенко Игорь
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