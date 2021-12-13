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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке прошел рождественский турнир по индорхоккею

С 8 по 10 января в Шостке состоялся турнир по индорхоккею «Рождественские встречи друзей 2022».

Он начинался несколько лет назад как товарищеские игры между 10-11 летними девочками-сумчанками и мальчиками из Шостки. В этом году доросли до отдельного турнира для девочек и для мальчиков. В нём приняло участие 8 команд девочек из Борисполя, Сум, Полтавы и Шостки и 4 команды мальчиков из Шостки.

А итоги турнира следующие:

Юноши:

1. ШЛИСП 7 кл. (вне конкурса) - тренер Яковенко Игорь

1. КДЮСШ «Барса-1» - тр. Мороз Илья

2. ШЛИСП 5 кл. - тр. Махотков Вячеслав

3. КДЮСШ «Барса-2» - тр. Мороз Илья

Девочки:

1. ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь - тр. Васюкова Наталья

2. «Украиночка» г.Сумы - тр. Свистюр Елена, Бондаренко Инна

3. Сб. г.Полтава-1 - тр. Полевой Юрий

4. «Сумчаночка» г.Сумы - тр. Ткач Наталья, Нюкина Инна

5. ШЛИСП 5 кл. - Тр. Махотков Вячеслав

6. «Звездочки» г.Сумы - тр. Ткач Наталья, Нюкина Инна

7. Сб. г.Полтава-2 - тр. Дроцкая Людмила

8. ШЛИСП 7 кл. - тр. Яковенко Игорь

Спорт Индорхоккей
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