На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 162 человек

По состоянию на 11 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 132 593 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2870 летальных исходов, за минувшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 017 человек, из них за прошедшие сутки – 211 (Конотопский р-н – 43, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 49, Сумской р-н – 78, Шосткинский р-н – 34).
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