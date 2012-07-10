В Сумах продали с аукциона имущество завода «СЭЛМИ» Состоялся аукцион по продаже имущества завода-банкрота ОАО «СЭЛМИ».

При стартовой цене в 16 млн грн победитель предложил 19 млн грн. Им стало ООО «Луксор лимитед», которое было единственным участником аукциона. 10 января уже был составлен договор и акт о приобретении имущества.

Справка

ООО «Луксор лимитед» зарегистрировано в Киеве в 2005 году. Основной вид деятельности: предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Также занимается строительством и торговлей. Размер уставного капитала – 17,5 млн грн. Конечными бенефициарами являются украинцы Олег Долгозвяг и Дмитрий Таубин (по 25%) и поляк Ярослав Введенский (50 %).