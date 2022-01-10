В Сумах за выходные произошло 19 ДТП В течение выходных (7-9 января) патрульные обработали почти 600 сообщений.

Выезжали на 19 ДТП (1 автопроисшествие, в котором травмирован 1 человек, 9 автопроисшествий с материальным ущербом, в 9 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). Составили более 100 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 10 за управление в состоянии опьянения). Составили 4 административных материала за нарушение общественного порядка. Раскрыли 3 наркопреступления. Обнаружили телефон в розыске. Задержали лиц, вероятно, причастных к совершению хулиганства.

В случае обнаружения правонарушения или преступления обязательно сообщайте в полицию по номеру 102.